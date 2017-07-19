Fisco: Mef, per rinvio tassa pacchi entro luglio non necessarie altre coperture -2

Stima prudenziale, tiene conto riorganizzazione logistica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 feb - "La relazione tecnica di accompagnamento della norma, per quanto attiene all' attendibilita' e alla realizzabilita' della stima di gettito iscritta in bilancio - ha ricordato il sottosegretario - e' stata formulata in termini dinamici e prudenziali proprio considerando la risposta comportamentale dei consumatori all'introduzione del contributo, le possibili strategie di elusione da parte degli operatori e i tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi informativi".

In particolare, ha sottolineato Ostellari, "la relazione tecnica ha, infatti, considerato la riduzione delle importazioni di pacchi conseguente all'incremento del loro prezzo derivante dall'applicazione del contributo, applicando un'elasticita' media rinvenuta in letteratura, ipotizzando, peraltro, che solo una quota delle spedizioni potenzialmente assoggettate al contributo risulti effettivamente colpita, tenuto conto delle possibili strategie di elusione e riorganizzazione logistica da parte degli operatori".

Bof.

