Fisco: Mef, nuove aperture partite Iva +15,3% nel primo trimestre -2

Oltre meta' avviamenti da parte dei giovani (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mag - Riguardo alla ripartizione territoriale, il 46,7% delle nuove aperture e' localizzato al Nord, il 20,8% al Centro e il 31,9% al Sud e Isole. Il confronto tendenziale evidenzia incrementi in quasi tutte le regioni: soprattutto in Veneto (+39,5%), Friuli (32,8%) e Lombardia (+21,3%), le regioni che avevano subito per prime le restrizioni Covid nel 2020. Solamente la Val d'Aosta (-5,6%) e la provincia di Bolzano (-0,4%) accusano cali di aperture. In base alla classificazione per settore produttivo, le attivita' professionali registrano il maggior numero di avviamenti con il 20,8% del totale, seguite dal commercio (20,1%) e dalle costruzioni (9,8%). Rispetto al primo trimestre 2020, si registra un incremento generalizzato di quasi tutti i settori, in particolare con riferimento alle attivita' finanziarie, (+35,2%) e al commercio (+34,1%).

Continua l'andamento negativo per i settori relativi ad alloggio e ristorazione (-25,3%), istruzione (-9,6%), altri servizi (-8,1%) e attivita' sportive e di intrattenimento (-4,7%).

Relativamente alle persone fisiche, la ripartizione di genere mostra una sostanziale stabilita' (maschi al 61,3%). Il 50,2% delle nuove aperture e' stato avviato da giovani fino a 35 anni e il 30% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni. Tutte le classi di eta' registrano degli incrementi, in particolare la classe piu' giovane evidenzia un aumento del 16,2%. Analizzando il Paese di nascita degli avvianti, si evidenzia che il 14,8% delle aperture e' operato da un soggetto nato all'estero. Nel periodo in esame 91.786 soggetti hanno aderito al regime forfetario, il 49,3%, con un incremento del 10,5% tendenziale.

