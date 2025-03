Fisco: Mef, no interessi rottamazione sperequazione rispetto a quater

Garavaglia, e' tema oggetto di attenzione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - "Si allunga rispetto alla rottamazione quater il periodo interessato fino al 31 dicembre 2023 e si allunga la rateazione con un periodo di 120 rate mensili. Inoltre non sono previsti interessi di rateizzazione e su questo la nostra osservazione e': ma rispetto a chi ha aderito alla rottamazione quater creiamo una sperequazione probabilemnte ingiustificata, a nostro avviso sarebbe il caso di omogeneizzare le regole del gioco in questi termini". Cosi' Giovanni Spalletta, direttore generale del dipartimento delle Finanze, ascoltato dalla commissione Finanze del Senato, esprimendo alcune "criticita' per il miglioramento dell'impianto normativo" sul Ddl Romeo sulla rottamazione delle cartelle. "E' un tema oggetto di attenzione" ha replicato il presidente della Commissione, Massimo Garavaglia (Lega). Altre "perplessita'" riguardano il numero di rate che potrebbe essere eccessivo per debiti bassi con un costo alto per l'Ente di riscossione, per cui si potrebbe ipotizzare una "graduazione del limite massimo delle rate". Per quanto riguarda la "decadenza" e la previsione che il mancato pagamento delle rate possa essere anche non consecutivo il rischio e' che si blocchi in maniera troppo estesa la possibilita' di ricorso alla procedura esecutiva.

