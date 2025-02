Fisco: Mef, nel 2022 Ires totale dichiarata a 49,6 miliardi (+20%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 feb - L'imposta Ires totale dichiarata nell'anno d'imposta 2022 e' di 49,6 miliardi (+20% su anno): 33,5 miliardi sono dichiarati da societa' di capitali che non aderiscono al regime del Consolidato fiscale (+21,3%), 15,4 miliardi da societa' di capitali consolidanti (+19%) e 720 milioni dagli enti non commerciali (+2%). Lo comunica il ministero dell'Economia per l'anno d'imposta 2022 (presentate nel 2023 e 2024). I dati fiscali tengono conto delle societa' di capitali e degli enti non commerciali il cui anno d'imposta non coincide con l'anno solare ma si conclude nel corso del 2023. Il reddito d'impresa rilevante ai fini fiscali, pari a 255,2 miliardi, registra un incremento del 17,7% su anno. I settori che evidenziano i maggiori aumenti del reddito: Attivita' dei servizi di alloggio e ristorazione (+122,6%), Costruzioni (+38,2%), Attivita' Manifatturiere (+22,5%) e Trasporto e magazzinaggio (+20,8%).

