Fisco: Mef, nel 2022 Ace a 373.121 societa' per 25,7 miliardi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 feb - Rispetto al 2021, nel 2022 le societa' di capitali con Ace spettante sono oltre 373.121 (stabili su anno), per un ammontare di deduzione spettante di 25,7 miliardi comprensiva dell'eccedenza pregressa (-15% rispetto al 2021, per effetto dell'Ace innovativa applicata nel 2021, e +34,4% rispetto al 2020). Lo comunica il ministero dell'Economia, precisando che nel 2022 trova applicazione soltanto l'Ace ordinaria, il rendimento nozionale dell'1,3% sulle variazioni in aumento del capitale.

L'eccedenza pregressa relativa al 2021, pari a 14,4 miliardi (+16%), ha riguardato oltre 113.697 societa', mentre l'ammontare di deduzione non utilizzata nell'anno e riportabile agli anni successivi e' pari a 15,4 miliardi (-7,7%rispetto al 2021). L'Ace nel 2022 e' stata utilizzata da 265.455 societa' che ne hanno usufruito individualmente, per un ammontare di circa 4,5 miliardi, le societa' di capitali che hanno aderito al consolidato fiscale hanno usufruito della misura agevolativa per circa 5,2 miliardi.

bab

(RADIOCOR) 27-02-25 18:18:10 (0680)PA 5 NNNN