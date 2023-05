Fisco: Mariotti (Confindustria), flat tax serve? Meglio ridurre cuneo fiscale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Trento, 27 mag - "L'attuale flat tax, c'e' sempre da chiedersi se e' l'intervento che serve, almeno dal nostro punto di vista. Serve per rilanciare l'economia e far ripartire il Paese in modo robusto? Forse no. Meglio il taglio del costo del lavoro. Assolutamente".

Cosi' il direttore generale di Confindustria, Francesca Mariotti, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento nell'incontro sul "Fisco nel 2030" con il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Ruffini.

Fro

(RADIOCOR) 27-05-23 19:01:13 (0171) 5 NNNN