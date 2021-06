Fisco: Mare', accordo G7 solo primo passo, manca la base imponibile

'Pronuncia analoga al G20 'italiano' sarebbe un successone' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 giu - Il risultato 'storico' raggiunto al G7 nel week-end sulla tassazione minima globale al 15% delle multinazionali "e' un primo passo, certamente importante ma molto resta da fare".

Mauro Mare', professore ordinario di Scienza delle Finanze, si occupa da anni di web tax': nel 2017 durante la presidenza italiana del G7, in qualita' di consigliere dell'allora ministro dell'Economia Padoan, segui' il dossier che si areno' pero' sulla ferma opposizione degli Stati Uniti sotto la presidenza Trump. Oggi con la nuova amministrazione Biden la situazione si e' sbloccata. "Gli Stati Uniti riconoscono che c'e' un problema e questo va apprezzato ma c'e' da chiedersi: perche' solo il 15% quando l'aliquota minima sulle persone fisiche e' al 23%? Sarebbe stato meglio al 25% ma capisco che e' un compromesso" commenta Mare' con l'agenzia Radiocor. "Manca poi il contenuto: quale sara' la base imponibile? Come sara' distribuita tra paesi in modo che in Europa, si possa avere dopo anni un gettito adeguato e non piu' penalizzato dalle pratiche elusive a favore dei paradisi fiscali? Tutte domande - aggiunge Mare' - che per avere risposta richiederanno ancora anni di lavoro e "ha fatto bene il ministro Franco ad essere cauto" nel commento. Certo per l'Italia ora c'e' una grande opportunita': tra un mese al G20 finanziario di Venezia "se si riuscisse a replicare la dichiarazione del G7 in un foro dove siedono paesi come Cina e India sarebbe un successone".

