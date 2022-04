Fisco: Marattin, stop convocazioni Commissione, cosi' non si puo' andare avanti

Riforme non si fanno con voti pari '24 a 24', decida Chigi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 7 apr - "Le riforme non si fanno '24 a 24', ho rimesso la questione a Palazzo Chigi per un chiarimento politico e ho annullato tutte le convocazioni della Commissione. Cosi' non si puo' andare avanti". Cosi' sulla riforma fiscale il presidente della commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin (Iv), all'indomani della seduta sul Ddl delega per la riforma del fisco che ha fatto registrare l'ennesimo scontro politico all'interno della maggioranza (ma anche fisico, con un microfono "rovesciato addosso" racconta lo stesso presidente).

Marattin fa riferimento, in particolare, a un "ribaltamento politico", rispetto a quanto accaduto nelle settimane scorse sulla vicenda-revisione Catasto, che porta le votazioni in parita' ("24 a 24") nel confronto centrodestra unito, compreso Fdi, e resto della maggioranza".

Ora spetta al Governo, aggiunge, confermando peraltro la propria disponibilita' a trattare. "Puo' mettere la fiducia - sintetizza - far mandare il testo in Aula il 19 aprile, come resta fissato, senza mandato al relatore, o ritirare la riforma".

Bof

(RADIOCOR) 07-04-22 11:35:48 (0252)PA 5 NNNN