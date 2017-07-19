Fisco: Leo, su taglio tasse mantenuti impegni rispettando i conti pubblici

Studio FdI alla Camera: 21 mld in piu' in tasche italiani (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - 'Quella di oggi e' una iniziativa coerente con quello che abbiamo fatto dal 2022, ovvero da quando ci siamo insediati al Governo. Abbiamo ridotto le tasse e lo abbiamo fatto in termini significativi, prima sui redditi medio bassi poi iniziando a lavorare sul ceto medio, sia in termini di aliquote sia in termini di cuneo fiscale. Si tratta, quindi, di un passo notevole ed e' la dimostrazione che Fratelli d'Italia mantiene gli impegni, rispettando al contempo i conti pubblici: lo dimostrano il giudizio che ci hanno dato le agenzie di rating e anche lo spread che e' molto piu' contenuto di quando abbiamo iniziato la nostra azione di governo'. Cosi' il vice ministro dell'Economia, Maurizio Leo, intervenuto alla Camera all'iniziativa FdI 'Tutte le tasse tagliate dal Governo Meloni'.

Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati i risultati di un dossier messo a punto dall'Ufficio studi del partito, sull'impatto del taglio delle tasse per cittadini, famiglie e imprese. "Circa 21 miliardi di euro in piu' nelle tasche degli italiani - si rileva nel rapporto - mantenendo i conti pubblici in equilibrio, nonostante il macigno del superbonus che ha prodotto un debito di oltre 170 miliardi di euro.

Interventi concreti e mirati, dalla riduzione delle aliquote Irpef al taglio del cuneo fiscale, dall'introduzione del regime di iper-ammortamento alla maxi deduzione del costo del lavoro del 120%, hanno contribuito a dare una spinta al mercato del lavoro, creare nuova occupazione, e ridurre il carico fiscale e contributivo".

Bof.

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