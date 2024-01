Fisco: Leo, su concordato proposta a partite Iva per adeguarsi gradualmente -2

Con Dlgs atto accertamento solo dopo contraddittorio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - Il decreto legislativo sull'accertamento e' strutturato in "due parti, la prima riguarda l'attivita' di accertamento", che ha tre forme, l'atto di accertamento, l'atto di recupero e quello automatizzato: sull'atto di accertamento in senso tecnico "la novita' e' che l'amministrazione finanziaria non potra' emettere l'atto se non previo contraddittorio con il contribuente", ha spiegato Leo illustrando il decreto attuativo approvato. Questo "si sposa con un altro, lo statuto del contribuente. La particolarita' di questo nuovo rapporto: l'Amministrazione finanziaria non potra' emettere atto di accertamento, se non previo contraddittorio che richiedera' una motivazione rafforzata a fronte osservazioni del contribuente". Sull'atto di recupero "era importante codificare questo istituto perche' negli ultimi tempi ci sono state tante operazioni poco trasparenti, ad esempio sul versante del Superbonus. Si e' previsto in aggiunta su tutta la procedura di accertamento anche un ampliamento dei termini di controllo, da 5 a 8 anni, per recuperare quelle patologie riscontrate soprattutto nell'utilizzo indebito dei crediti di imposta. Questo impianto dimostra come vogliamo cambiar rotta al rapporto Fisco-contribuente", ha detto Leo, spiegando che e' stata anche potenziata "l'attivita' di collaborazione sia con organismi europei che internazionali per lo scambio di informazioni".

