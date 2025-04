Fisco: Leo, in Cdm corretta la norma su scaglioni Irpef e acconti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - 'Il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento per chiarire le regole sulla determinazione degli acconti Irpef 2025. La disposizione conferma che lavoratori dipendenti e pensionati senza redditi aggiuntivi non dovranno versare alcun acconto, evitando qualsiasi aumento del carico fiscale'. Lo dichiara Maurizio Leo, vice ministro dell'Economia: 'L'intervento si e' reso necessario per correggere un difetto di coordinamento tra il decreto legislativo del 2023, attuativo della delega fiscale, che prevedeva per il solo 2024 la riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre e la Legge di bilancio 2025 che ha reso strutturale la riduzione di aliquote', spiega Leo, con l'obiettivo "di tutelare i contribuenti e garantire una corretta applicazione della riforma fiscale. Abbiamo approvato il provvedimento in tempo utile per assicurare che non vi siano errori nei prossimi versamenti o nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi', conclude.

