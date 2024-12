Fisco: Lega, sbagliata pioggia lettere Agenzia entrate per adesione concordato

'Si snatura strumento nato per stabilire un patto di lealta'' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - 'Troviamo sbagliata nel merito e nel metodo la pioggia di lettere che l'Agenzia delle entrate ha riversato sui contribuenti italiani per contestare ipotetiche anomalie, con l'obiettivo di indurli ad aderire al concordato preventivo biennale, indipendentemente dal loro merito fiscale. La Lega ritiene che cosi' si snaturi uno strumento nato per stabilire un patto di lealta' fra contribuente ed erario e quindi non condivide ne' lo spirito nell'obiettivo di una simile comunicazione". Cosi', in una nota, il dipartimento economia del partito.

"Prosegue invece - conclude il comunicato - l'impegno della Lega per misure chieste a gran voce dai cittadini come la rottamazione quinquies, che prevede la rateizzazione in 120 rate mensili tutte uguali delle cartelle notificate fino al 31 dicembre 2013'.

