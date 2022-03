Fisco: Lega, no a sistema duale, si' a cedolari affitti e mini flat-tax

Ok apertura Governo abolizione Irap e rateizzazione acconti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 mar - "L'Italia non e' un Paese per il sistema duale. Introdurre nella delega fiscale una tassazione unica ad aliquota proporzionale per tutte le tipologie di reddito, sistema che non a caso esiste solo nei Paesi scandinavi, sarebbe solo un'operazione demagogica. Nel nostro attuale regime esistono gia' diverse flat o imposte proporzionali che funzionano bene, diversificando le varie basi imponibili. La Lega lo ribadira' ancora al Governo nei prossimi giorni". Lo ribadiscono in una nota i deputati della Lega Massimo Bitonci e Alberto Gusmeroli, rispettivamente capogruppo in commissione Bilancio e vicepresidente della commissione Finanze.

"Insisteremo con la massima determinazione - riferendosi al confronto sul Ddl delega per la riforma fiscale, all'esame di Montecitorio - sulla necessita' di introdurre la mini flat tax, con uscita graduale dal tetto dei 65mila euro di fatturato, e di mantenere le cedolari sugli affitti al 10,50% sui convenzionati, al 21% sugli immobili ad uso abitativo e di prevedere al 21% sugli immobili commerciali come la Lega aveva ottenuto nella legge di bilancio 2019". I parlamentari concludono osservando, peraltro che "l'apertura dell'Esecutivo a questa nostra proposta e' comunque una base di partenza positiva, cosi' come la condivisione da parte dell'Esecutivo ad altre nostre proposte come l'abolizione dell'Irap anche per societa' di persone e studi associati e la rateizzazione del secondo acconto di novembre 2022 nel semestre gennaio-giugno 2023, con contestuale riduzione della ritenuta d'acconto".

Bof

