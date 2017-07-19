Fisco: il 5 marzo in Senato termine emendamenti Ddl incentivi rientro pensionati
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 feb - E' stato fissato alle 12 di giovedi' 5 marzo il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno in commissione Finanze del Senato al Ddl che prevede incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati che trasferiscono la residenza fiscale da Paesi non appartenenti all'Unione europea a piccoli Comuni inclusi nelle aree individuate dalla Strategia nazionale per le aree interne.
nep
(RADIOCOR) 25-02-26 18:53:52 (0614) 5 NNNN