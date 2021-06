Fisco: Gusmeroli (Lega), ok Istat su rate secondo acconto tasse, e' svolta epocale

'Iniezione di liquidita' per 5,5 milioni di contribuenti' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 giu - "E' arrivata la risposta dell'Istat. La copertura per rateizzare il secondo acconto delle tasse, Irpef, Ires e Irap, previsto a novembre 2021 non e' necessaria. Come chiesto nel quesito posto assieme al collega Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze della Camera, si puo' procedere per competenza e a costo zero per lo Stato. Dunque, i contribuenti potranno evitare il salasso del pagamento unico, versando invece i tributi in sei rate da gennaio a giugno 2022 e cosi' per ogni anno a seguire". Lo annuncia in una nota Alberto Gusmeroli (Lega), vicepresidente della commissione Finanze della Camera, segnalando che il chiarimento dell'istituto e' in linea con quanto "aveva proposto la Lega da tempo attraverso un ordine del giorno, approvato, al decreto Milleproroghe, una proposta di legge e un emendamento al Dl sostegni bis".

Gusmeroli conclude: "E' una svolta epocale. Cosi' facendo, consentiamo anche un enorme iniezione di liquidita' per 5,5 milioni di contribuenti".

