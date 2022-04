Fisco: Guerra, in riforma nessuna forza politica vuole aumento tasse

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 apr - "Non c'e' nessun gruppo in Parlamento e nessun partito che stia proponendo un aumento della pressione fiscale. Nell'accordo di maggioranza sulla delega fiscale e' stata inserita una norma che esclude qualsiasi ipotesi di aumento. Al tempo stesso sul catasto e' scritto in modo molto chiaro che si tratta di un'operazione di trasparenza e aggiornamento senza alcun effetto dal punto di vista fiscale. Se il centrodestra vuole ulteriori rassicurazioni si possono anche dare. E' evidente che sul fisco le posizioni della maggioranza sono molto differenziate e non puo' che essere cosi'. Un riordino del fisco per alcuni puo' significare solo tagliare le tasse in modo indiscriminato e conservare lo status quo: ma la situazione attuale e' piena di ingiustizie, di prelievi assolutamente differenziati, senza nessuna logica. Quindi c'e' chi, come il gruppo di Leu che propone con forza che ci sia invece un riequlibrio nel sistema fiscale e una battaglia contro l'evasione'. Lo ha detto la sottosegretaria dell'Economia Maria Cecilia Guerra su RaiNews24.

