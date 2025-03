Fisco: Guardia Finanza scopre frode Iva dei polimeri, sequestrati 100 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mar - Associazione a delinquere finalizzata alla frode Iva, all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, alle omesse dichiarazioni, agli omessi versamenti d'imposta nonche' alle indebite compensazioni. Queste le ipotesi di accusa che hanno portato i militari della Guardia di Finanza di Torino ad eseguire su mandato del Gip del Tribunale di Nola 13 misure cautelari personali nei confronti degli appartenenti a un sodalizio criminale radicato in Campania e con ramificazioni in Italia e all'estero e al sequestro preventivo di circa 100 milioni, corrispondente al profitto della frode architettata sui polimeri. In una nota la Guardia di Finanza spiega un complesso sistema evasivo nel settore della commercializzazione e della lavorazione delle materie plastiche e dei prodotti chimici per l'industria. In particolare, e' stato ricostruito come i poli'meri, provenienti da importanti societa' intermediarie ubicate in diversi Paesi europei, venissero introdotti in Italia mediante una filiera commerciale in cui erano fittiziamente interposte numerose societa' 'cartiere', collocate in varie Regioni, che hanno sistematicamente violato gli obblighi di dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta. Nell'operazione sono intervenuti i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria di Torino con il supporto del Nucleo Speciale Privacy e Frodi Tecnologiche e dei Reparti territorialmente competenti, per l'esecuzione dei provvedimenti cautelari nonche' di contestuali perquisizioni, in Piemonte, Campania, Lombardia, Toscana e Lazio, con l'ausilio anche di unita' cinofile 'cash dog'.

com-Ggz

(RADIOCOR) 25-03-25 13:28:49 (0370)PA 5 NNNN