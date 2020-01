Fisco: Gualtieri, revisione tax expenditures non retroattiva

Cedolare secca molto positiva, mi dispiace per i negozi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 gen - "Nella revisione delle tax expenditures nessuna misura avra' impatti retroattivi, pacta sunt servanda". Lo ha assicurato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione alla commissione Bicamerale sull'Anagrafe tributaria, aggiungendo che in particolare "la cedolare secca sugli affitti e' molto positiva, infatti l'abbiamo confermata e la condividiamo, e' leggermente in perdita per l'Erario ma e' una misura di stimolo". Tante misure, ha ragionato Gualtieri, "per motivi di copertura, non sono finanziate l'anno dopo e richiedono risorse nuove, e' uno sforzo complesso, abbiamo cercato di rifinanziarle tutte e ne abbiamo fatta una nuova ma non siamo riusciti per i negozi ed edifici commerciali, non c'e' nessuna preclusione di merito, a me dispiace, ma la Manovra era impegnativa, con vincoli di bilancio molto significativi".

