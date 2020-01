Fisco: Gualtieri, mio sogno primi in Ue per pagamenti digitali, basta Paese del cash

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 gen - "Il mio sogno e' render i pagamenti digitali una best practice, basta con il Paese del cash, se ci mettiamo tutti insieme e diventa una sfida comune, sono convinto che in pochissimo tempo staremo piu' avanti di tutti". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ragionando sul confronto con altri paesi europei. "Per esempio sulla fatturazione elettronica siamo a due miliardi di pagamenti, i colleghi europei non ci credevano, abbiamo uno dei sistemi piu' avanzati al mondo, quindi si puo' fare", ha aggiunto.

