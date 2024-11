Fisco: Giorgetti, valuteremo nuovo rinvio secondo acconto Iva autonomi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 nov - A Giorgetti e' stata posta la domanda sull'intenzione di adottare iniziative volte a prorogare il termine di versamento del secondo acconto dovuto per il periodo di imposta 2024, unitamente alla possibilita' di rateizzare l'importo come e' avvenuto per il 2023. Al riguardo, Giorgetti ha evidenziato "preliminarmente, che sulla base del monitoraggio dei risultati della misura dell'anno scorso, nel complesso, i soggetti che hanno aderito al differimento sono stati 276.277 (di cui 83.233 contribuenti Irpef e 193.044 per l'imposta sostitutiva sul regime dei contribuenti minimi e forfetari), per un valore di versamenti posticipati al 2024 pari a oltre 600 milioni".

