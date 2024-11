Fisco: Giorgetti, ulteriore gettito Concordato a taglio Irpef nuclei con figli

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 nov - "All'esito del monitoraggio dei dati definitivi sull'adesione al Concordato saranno delineate iniziative normative per destinare in via prioritaria il gettito alla riduzione delle aliquote Irpef.

L'impiego delle maggiori risorse che dovesse emergere nell'anno in corso o nei prossimi esercizi finanziari potranno essere valutate solo all'esito dei versamenti dell'acconto e delle altre scadenze, previa verifica da parte del Mef che sussista un'effettiva maggiorazione rispetto alle risorse scontate nei tendenziali e sempre garantendo la neutralita' su tutti i saldi di finanza pubblica". Lo ha chiarito il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in question time alla Camera, aggiungendo che in particolare saranno favorite "le famiglie con figli a carico".

