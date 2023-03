Fisco: Giorgetti, superare logica assistenza sussidi, premiare chi investe e assume

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mar - Nell'ambito della riforma del Fisco, "la filosofia di fondo e' esattamente volta a premiare chi con fiducia investe nel futuro, quindi con un sistema di tassazione privilegiato per quelle imprese che investono, assumono e creano occupazione".

Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, durante l'evento 'L'Italia genera il futuro' organizzato da L'Economia del Corriere della Sera e in corso a Palazzo Mezzanotte a Milano. "La logica della flat tax e' questa, premiare i bravi affinche' diventino migliori, deve essere uno sprone a fare sempre di piu' e superare una logica in cui ci si e' adagiati anche con l'assistenza del sussidio. Con questa logica il Paese non va da nessuna parte". Secondo il ministro, quindi, la via da seguire e' favorire le aziende nel loro percorso di crescita: "Siccome ci sono le potenzialita', penso che la strada debba essere la promozione dell'investimento e del lavoro. E aggiungo la tutela della famiglia e delle famiglie numerose, perche' l'impatto della demografia in prospettiva, se guardiamo avanti non considerare l'elemento demografico e' un grandissimo errore".

