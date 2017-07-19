Dati
            Notizie Radiocor

            Fisco: Giorgetti, su pace fiscale siamo in vista di un risultato ragionevole

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Pesaro, 23 set - "L'obiettivo e' quello di arrivare a quella che noi abbiamo sempre chiamato pace fiscale, che e' un termine molto migliore rispetto a quello di rottamazione, che sembra negativo. La pace fiscale e' una battaglia storica della Lega, ci stiamo lavorando, siamo ormai in vista di un risultato che ritengo assolutamente ragionevole". Cosi' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento in videocollegamento a un evento elettorale della Lega in un hotel di Pesaro, in vista delle elezioni regionali nelle Marche. Si tratta di un risultato "utile per arrivare alla possibilita', per chi si trova in questa situazione, di rifiatare, di continuare a lavorare per se stesso, per la propria impresa, ma anche di contribuire in ragione di quello che riesce sostanzialmente a fare".

