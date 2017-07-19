Fisco: Giorgetti, scoprirete che aumentano di miliardi entrate capitali-rendite
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 dic - "Dall'andamento delle entrate fiscali, certificato dall'Agenzia delle Entrate, lo vedremo naturalmente domani con i definitivi, scoprirete che la tassazione sul lavoro dipendente genera minori entrate mentre aumentano di diversi miliardi le tasse sui capitali e sulla rendita, cosa che anche questa andrebbe sottolineata". Cosi' il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel punto stampa alla Camera dopo il via libera definitivo alla manovra.
