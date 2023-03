Fisco: Giorgetti, in passato passi falsi, ambizione definire impianto in realta' cambiata

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mar - "Premetto che bisogna votare le deleghe non tanto come iniziano, ma come finiscono, se finiscono, perche' i passi falsi credo siano stati numerosi in passato. L'ambizione del Governo e' descrivere un impianto fiscale considerando una realta' completamente cambiata dell'economia, rispetto agli anni Settanta". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, durante l'evento 'L'Italia genera il futuro' organizzato da L'Economia del Corriere della Sera e in corso a Palazzo Mezzanotte a Milano, rispondendo a una domanda sulle deleghe al Governo per la riforma fiscale.

