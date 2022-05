Fisco: Giorgetti, bonus nascono da sano principio poi diventano bandiere partiti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Parma, 30 mag - 'I bonus nascono tutti con un sano principio ma poi proliferano per andare incontro alle diverse richieste ed esigenze'. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'assemblea annuale dell'Unione parmense degli industriali, spiegando che quella dei bonus 'non e' tanto una politica del governo, che ha provato a mettere un po' d'ordine ma ogni gruppo all'interno del parlamento si inventa una misura che diventa la sua bandiera'. In questo contesto, per Giorgetti, piuttosto 'bisogna aiutare l'offerta a ristrutturarsi e a rispondere alle sfide del futuro' e 'questo e' un compito un po' piu' arduo'. La ricetta per Giorgetti e' 'non una platea dopata da bonus ma imprenditori che hanno voglia di rischiare, di ristrutturare' e in questo caso 'si' con il sostegno del governo'. Rispondendo a una domanda se sia o meno d'accordo con bonus psicologo, Giorgetti da detto che 'prima di tutto bisogna chiedersi perche' tanti ragazzi ne hanno bisogno', anche se sul 'bonus in se' no'.

