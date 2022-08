Fisco: Freni (Lega), flat tax efficace, terrore sui conti pubblici non funziona

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 ago - "La strategia del terrore sui conti pubblici non spaventa nessuno. Come gia' certificato, la flat tax e' uno strumento di grande efficacia anche per contrastare l'evasione e gia' in sede di delega fiscale, la maggioranza, quindi anche con i voti del Pd, ha stabilito di portare il regime dagli attuali 65milia a 85mila euro". Lo afferma in una nota il sottosegretario al Mef ed esponente della Lega Federico Freni. "Se a Sinistra non si vuole chiamarla 'flat tax' per chissa' quale insondabile ragione - prosegue Freni - la si chiami pure come si preferisce. A noi, piu' dei nomi, interessa la sostanza: la Lega continuera' a lavorare per semplificare il fisco, per tagliare il costo del lavoro anche a beneficio delle imprese e rendere strutturali Quota 41, Opzione donna e Ape sociale".

