Fisco: Entrate, le regole per la rateizzazione lunga dei crediti da bonus edilizi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 apr - I soggetti titolari di crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali e' stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. Per farlo bastera' utilizzare una nuova funzionalita' disponibile dal prossimo 2 maggio nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre la comunicazione potra' riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo. Sono alcune delle novita' contenute nel provvedimento firmato oggi dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che, in attuazione delle ultime modifiche normative in materia (Dl 11/2023 e legge di conversione 38/2023), fornisce le istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire di questa possibilita'.

Dca

(RADIOCOR) 18-04-23 19:02:14 (0666)PA,IMM,INF 5 NNNN