Fisco: Entrate, aggiornata guida incentivi ricostruzione sisma Italia Centrale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 ott - Arriva il vademecum aggiornato sul contributo per gli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017. La pubblicazione, dal titolo Ricostruzione post sisma Italia Centrale e Superbonus 110%, contiene le indicazioni operative utili alla luce delle ultime novita'. A seguito delle modifiche normative apportate alla disciplina della detrazione (articolo 119 del Dl 34/2020), infatti, le spese sostenute per la ricostruzione degli edifici privati delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016, possono beneficiare fino al 2025, in aggiunta al 'contributo sisma', anche del Superbonus nella misura del 110 per cento, con la possibilita' di optare per le modalita' alternative di fruizione della detrazione con lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta. 'Il nostro contributo - ha affermato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini - deve essere innanzitutto in termini di chiarezza a beneficio di quei cittadini che hanno visto le loro proprieta', frutto di investimenti personali e di sacrifici, danneggiate dagli effetti del terremoto. Regole chiare e aggiornate, come quelle contenute in questa guida, possono fare la differenza nelle opportunita' di accesso alle agevolazioni'.

