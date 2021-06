Fisco: Durigon, si sta predisponendo riforma riscossione, poi valutazioni Camera

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 9 giu - Il ministero dell'Economia e' al lavoro sulla riforma del sistema nazionale della riscossione, che sara' attuata nell'ambito del Recovery Plan e dopo il passaggio in Parlamento. Lo ha assicurato il sottosegretario all'Economia Claudio Durigon, rispondendo in commissione Finanze alla Camera a un'interrogazione Fi. "E' attualmente in corso di predisposizione - ha aggiunto ricordando gli impegni previsti per il Governo dal Dl sostegni - la relazione con cui saranno illustrati alle Camere i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi, per le conseguenze deliberazioni parlamentari".

Bof

(RADIOCOR) 09-06-21 16:11:23 (0494)PA 5 NNNN