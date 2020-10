Fisco: Di Maio, riforma rendera' piu' competitivo export Made in Italy

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 ott - 'La riforma fiscale, che stiamo mettendo in piedi in Italia, e' un modo anche per rendere piu' competitivo il prodotto Made in Italy nel mondo'. Cosi' il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della sua partecipazione al convegno de Il Sole 24 Ore e Ft "Made in Italy: The restart".

