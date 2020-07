Fisco: deputati M5S, contrari alla decisione di non concedere la proroga

Gualtieri valuti moratoria sanzioni e interessi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 lug - "Come Movimento 5 Stelle restiamo contrari alla decisione di non concedere la proroga delle scadenze fiscali. In una fase delicata del Paese, al termine di un negoziato europeo estenuante che ha visto il nostro Governo pienamente protagonista, non e' nostra intenzione alimentare polemiche interne alla maggioranza, ma riteniamo doveroso ribadire la nostra posizione". Lo dichiarano in una nota i deputati M5S della commissione Finanze. "Siamo pienamente consapevoli delle problematiche che una tale decisione sta arrecando a migliaia di professionisti e partite Iva, e riteniamo pertanto doveroso che il Ministro Gualtieri prenda seriamente in considerazione la nostra proposta di moratoria su sanzioni e interessi per i ritardi nei pagamenti dei saldi 2019 e acconti 2020 di Irpef ed Ires, nonche' di maggiori rateizzazioni. Auspichiamo che le scelte dei Ministri siano sempre il frutto di un ascolto fattivo delle posizioni di tutte le forze politiche che compongono la maggioranza, compreso il Movimento 5 Stelle quale prima forza politica del Parlamento".

