Fisco: De Vito (Assoholding), accelerare iter Ires premiale e valorizzare pmi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 ago - 'L'attuazione dell'Ires premiale puo' rappresentare una leva strategica per valorizzare le imprese che investono in innovazione, sostenibilita' e solidita' organizzativa. Proprio per questo, riteniamo essenziale procedere con rapidita' alla finalizzazione dei decreti attuativi, auspicando che i criteri previsti siano ispirati a semplicita' e proporzionalita', cosi' da garantire un accesso ampio e concreto anche alle piccole e medie imprese'. Lo ha dichiarato il Presidente di Assoholding, Gaetano De Vito, in vista della conclusione dell'iter normativo. 'Assoholding sostiene una semplificazione intelligente, che tenga conto delle diverse capacita' organizzative delle imprese italiane, introducendo soglie e modelli graduali capaci di valorizzare cio' che e' gia' in essere nelle realta' piu' avanzate e di stimolare un miglioramento progressivo per l'intero sistema produttivo. Se ben strutturata, l'IRES premiale non sara' solo un incentivo fiscale, ma potra' diventare un vero strumento di politica industriale: un volano di sviluppo fondato sulla qualita', sull'organizzazione e su un rinnovato patto di fiducia tra Stato e impresa'.

