Fisco: De Gennaro, evasione influencer diffusa, collaboriamo con Agenzia Entrate

"Creata difficolta' nell'individuare tipologia reddito" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 21 mag - "Noto che si e' creata una difficolta' nella reale individuazione della tipologia di reddito prodotto dai creatori digitali, e' reddito di impresa, della professione?". Lo ha detto Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza, intervenendo al convegno 'Economia sommersa, l'altra faccia dell'Italia' in occasione del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore e da Trentino Marketing, riferendosi in particolare alla figura degli influencer o di chi ambisce a diventare una star del web. Si tratta, ha aggiunto "di una professione nuova, effettuata anche da tante persone che star del web ancora non sono, magari lo vorrebbero diventare, e anche da categorie che tendevano a nascondersi dall'essere individuabili dall'erario" e anche da "coloro che lavorano in siti tipo Only Fans".

Ci sono stati casi, ha aggiunto, "di creatori di contenuti digitali che si sono fatti avanti con l'Agenzia delle Entrate affermando di non sapere se pagare le imposte e sotto quale categoria. Nella linea di contrasto all'evasione in questo settore, che continua a essere ampia e diffusa, c'e' uno dei momenti di maggiore condivisione di attivita' con l'Agenzia delle Entrate" e "abbiamo stipulato con l'Agenzia uno specifico protocollo per tracciare le linee operative comuni nel settore dell'economia digitale dei creatori di contenuti digitali". Il piano di attivita' congiunta, ha concluso, "cerca di individuare la sproporzione tra redditi dichiarati e vari contenuti, le visualizzazioni, il numero di iscritti al canale, spesso c'e' una forte sproporzione".

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(RADIOCOR) 21-05-26 10:31:49 (0299) 5 NNNN