Fisco: da domani al via domande credito imposta investimenti Zes unica

Da Agenzia Entrate indicazioni per beneficiare agevolazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 giu - Le imprese che investono o che, in corso d'anno, hanno gia' investito in beni strumentali da destinare a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica del Sud Italia hanno un mese di tempo per richiedere alle Entrate il bonus speciale per il Mezzogiorno, istituito dal decreto-legge n. 124/2023. Da domani mercoledi' 12 giugno fino a venerdi' 12 luglio, spiega un comunicato dell'Agenzia delle Entrate, sara' possibile richiedere il bonus, istituito "per creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per lo sviluppo delle aziende gia' operanti in tali aree e per stimolare l'insediamento di nuove". Con il provvedimento di oggi del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, infatti, e' stato approvato il nuovo modello di comunicazione, con le relative istruzioni e le modalita' di trasmissione, che le imprese sono tenute a presentare per beneficiare dell'agevolazione.

Destinatarie del bonus per il Mezzogiorno, spiega la nota, sono le imprese che avviano un programma di attivita' economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all'interno della Zes unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.

