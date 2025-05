Fisco: Confindustria, Mef e Agenzia Entrate lanciano roadshow su adempimento collaborativo

'Patti chiari, per imprese forti' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 09 mag - Confindustria, ministero delle Economia e delle Finanze e Agenzia Entrate hanno lanciato 'Patti chiari, per imprese forti', il roadshow per far conoscere l'istituto dell'adempimento collaborativo alle imprese italiane. "Confindustria e' sempre intervenuta nella definizione di questo istituto e riteniamo sia vincente la decisione di coinvolgere i territorio. Siamo convinti che Confindustria possa giocare un ruolo importante per rafforzare collaborazione e dialogo", ha detto Annalisa Sassi, presidente di Confindustria Emilia-Romagna, intervenendo durante la prima tappa del roadshow, in corso a Bologna e che, nei prossimi mesi, tocchera' altre citta' in tutta Italia per offrire una panoramica su vantaggi, modalita' di adesione e modelli di successo in vista del progressivo ampliamento della platea potenziale nei prossimi anni. Alla tappa bolognese hanno partecipato anche il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, e il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone. L'adempimento collaborativo, come ha spiegato Carbone, "ha l'obiettivo di promuovere una relazione trasparente e strutturata tra imprese e amministrazione finanziaria, basata sul confronto preventivo, sulla fiducia reciproca e sulla certezza del diritto". Confindustria, ha spiegato Sassi, "sostiene che la realizzazione di queste iniziative, cosi' come il dialogo tra Confindustria e l'amministrazione finanziaria, abbiano grande valore. La certezza del diritto e fondamentale per capire quando e' possibile investire in modo sicuro".

