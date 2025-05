Fisco: Confindustria, Mef e Agenzia Entrate lanciano roadshow su adempimento collaborativo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 09 mag - L'istituto dell'adempimento collaborativo, noto anche come cooperative compliance, e' stato introdotto in Italia nel 2015 con l'obiettivo di promuovere un nuovo modello di cooperazione trasparente e preventiva tra fisco e contribuenti. Rivolto alle imprese dotate di un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale, prevede un dialogo costante finalizzato a individuare e risolvere in anticipo le potenziali situazioni di rischio, contribuendo cosi' a rafforzare la certezza del diritto e l'affidabilita' del sistema tributario. La soglia dimensionale per l'accesso e' stata negli anni progressivamente ridotta fino a includere, dal 2024, i soggetti con volume d'affari di almeno 750 milioni di euro, 500 milioni dal 2026 e di almeno 100 milioni di euro a partire dal 2028, quando la platea potenziale sara' di oltre 11mila aziende a livello nazionale. In Emilia-Romagna dal prossimo anno saranno circa 500 le aziende in possesso dei requisiti per accedere al regime (volume d'affari di almeno 500 milioni di euro), che diventeranno quasi 1.400 a partire dal 2028, quando la soglia di accesso scendera' a 100 milioni. Il roadshow prevede nei prossimi mesi una serie di date in tutta Italia e offre una panoramica su vantaggi, modalita' di adesione e modelli di successo in vista del progressivo ampliamento della platea potenziale nei prossimi anni. Gli incontri del roadshow, organizzati in collaborazione con le Associazioni territoriali di Confindustria, toccheranno le principali citta' italiane.

Prossimo appuntamento il 20 maggio a Venezia. Il ciclo di iniziative si concludera' a settembre, con l'ultima tappa in programma a Milano.

