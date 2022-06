Fisco: Confindustria, continuo affastellamento norme genera sistema inefficiente

Mariotti, sviluppo Paese zavorrato da rigidita' burocratiche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 giu - 'Le imprese sperimentano quotidianamente un sistema complesso, instabile, costoso che, come diciamo spesso 'zavorra' lo sviluppo del Paese, imbrigliando l'attivita' dei contribuenti in una congerie di rigidita' legislative e burocratiche. Per Confindustria semplificare e razionalizzare il quadro normativo resta un obiettivo fondamentale per garantire certezza nell'applicazione delle norme e coerenza dell'impianto impositivo'. Lo ha evidenziato il dg di Confindustria, Francesca Mariotti, nel corso dell'audizione sul Dl semplificazioni convocata dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.

'Confindustria sostiene da anni - ha aggiunto - due proposte che darebbero un contributo fattivo al mai chiuso cantiere delle semplificazioni: in luogo della faticosa, per tutti, rincorsa delle emergenze, dovremmo elaborare, in tempo di 'pace', una disciplina quadro delle misure fiscali da introdurre in caso di calamita' o eventi straordinari, con procedure attuative gia' declinate e concordate tra le diverse amministrazioni; dovrebbe essere, poi, inderogabile il ricorso alle analisi di impatto sulla regolamentazione vigente, prima dell'introduzione di un nuovo adempimento a carico dei contribuenti'.

Per Mariotti si tratta di 'solamente due dei possibili antidoti a quel continuo affastellarsi di norme che ha generato un sistema disorganico ed inefficiente'.

Bof

