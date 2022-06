Fisco: Cgia Mestre, burocrazia costa 251 euro a cittadino, peggio al sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 20 giu - La burocrazia costa ai cittadini italiani 251 euro all'anno procapite, una cifra che, in termini complessivi, sfiora i 14,5 miliardi di euro.

L'Ufficio studi della Cgia per conto dell'Asmel (Associazione per la Sussidiarieta' e la Modernizzazione degli Enti Locali) ha elaborato questa stima sulla base dell'incidenza della spesa dei servizi generali-amministrativi rispetto alla spesa corrente dei comuni. Ha individuato cosi' la quota di risorse assorbite annualmente dalla burocrazia a causa di servizi come la 'gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato', l' 'ufficio tecnico', la 'gestione delle entrate tributarie e i servizi fiscali', la 'gestione dei beni demaniali e patrimoniali' e le 'risorse umane'.

Sono le amministrazioni comunali piu' piccole (fino a 5 mila abitanti) a registrare il costo piu' elevato (344 euro procapite): seguono i municipi con oltre 60 mila abitanti (259 euro) e quelli con classi demografiche intermedie (238 euro per i Comuni tra i 5 e i 10 mila abitanti, 212 euro per quelli fra i 10 e i 20 mila abitanti e, infine, 208 euro per le amministrazioni fra i 20 e i 60 mila abitanti).

A livello territoriale soffre soprattutto il Sud ad eccezione della Puglia che risulta invece tra le regioni piu' virtuose assieme a Lombardia e Lazio.

