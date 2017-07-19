Fisco: Cgia, entro domani richieste alle imprese tasse per 22,9 mld -2

Italiani quinti in Ue per pressione fiscale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Nel 2025 la pressione fiscale e' stimata al 43,1% del Pil, quinto livello piu' alto nell'Ue. Davanti all'Italia ci sono Francia (46,1%), Danimarca (45,5%), Belgio (44,2%), e Austria (44,1%). La Germania e' al 41,8%, la Spagna al 38,1%, mentre la media Ue27 e' al 40,7%, 2,4 punti sotto il dato italiano.

L'Irlanda registra il valore piu' basso, al 21,4%.

Sul fronte dell'evasione, continua la Cgia, nel 2025 Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno recuperato 36,2 miliardi di euro, un massimo storico. Tra il 2022 e il 2025 il recupero e' cresciuto di quasi il 44%, anche grazie a compliance fiscale, split payment, fatturazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi.Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'evasione fiscale in Italia ammonta a 107 miliardi di euro l'anno, con una propensione all'evasione del 12,1%, cioe' 12,1 euro sottratti al fisco ogni 100 incassati. Le regioni piu' "infedeli", in percentuale, sono Calabria con il 20,4%, Puglia con il 18,5%, Sicilia con il 18% e Campania con il 17,9%.

La maggiore fedelta' fiscale si registra invece nella Provincia autonoma di Bolzano, al 7,9%.In valore assoluto, il peso maggiore dell'evasione arriva dalla Lombardia, con 17,7 miliardi di mancato gettito. Per la Cgia, comunque, la lotta all'evasione non passa da un aumento indiscriminato dei controlli, ma con "l'uso piu' efficiente delle banche dati" e "l'analisi dei flussi finanziari e l'impiego di strumenti digitali avanzati consentono di individuare con maggiore precisione le situazioni che presentano elevati profili di rischio".

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(RADIOCOR) 29-06-26 13:49:06 (0337) 5 NNNN