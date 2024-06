Fisco: Cgia, controllati 43 mln contribuenti, ma evasione ammonta a 84 mld -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - Il livello di dettaglio delle informazioni digitali in possesso delle nostre Agenzie fiscali e' dettagliatissimo, secondo l'Ufficio Studi di Cgia. Eppure, l'evasione fiscale e' di 83,6 miliardi di euro, pari all'11%, in base ai dati del ministero dell'Economia e delle Finanze. Se in termini assoluti il mancato gettito interessa le regioni piu' popolate - come la Lombardia con 13,6 miliardi di euro di mancato gettito, il Lazio con 9,1, la Campania con 7,8 e il Veneto con 6,5 - in termini percentuali emerge che la propensione all'evasione investe soprattutto le regioni del Mezzogiorno. Infatti, in Calabria e' al 18,4%, in Campania al 17,2%, in Puglia al 16,8% e in Sicilia al 16,5%. Per contro, i territori piu' fedeli al fisco sono la Provincia Autonoma di Trento con una stima dell'evasione dell'8,6%, la Lombardia con l'8% e la Provincia Autonoma di Bolzano con il 7,7%. Guardando al numero di contribuenti, tra le 107 province italiane monitorate dalla Cgia, Roma presenta il piu' alto numero di contribuenti Irpef: 2,9 milioni di persone di cui 1,7 milioni di lavoratori dipendenti, 904 mila pensionati e 64.300 soggetti con redditi da partecipazione. Seguono Milano con 2,4 milioni, Torino e Napoli entrambe con 1,6, Brescia con 927.100, Bari con 828.500, Bergamo con quasi 823 mila e Bologna con 796.700 (vedi Tab. 3). Infine, per quanto concerne le societa' di capitali, e' in testa la Lombardia con 259.805. Seguono il Lazio con 183.800, la Campania con 129.300 e il Veneto con quasi 106.800.

