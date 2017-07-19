Fisco: Cgia, carico fiscale famiglie in calo di 33 mld in ultimi 4 anni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - 'Negli ultimi anni il gettito - spiega la Cgia - e' cresciuto grazie all'espansione dell'occupazione e ai numerosi rinnovi contrattuali sottoscritti nel biennio piu' recente, che hanno determinato un aumento delle retribuzioni e, di conseguenza, delle entrate tributarie e contributive'. Sul piano statistico, l'inasprimento del carico fiscale 'e' stato inoltre alimentato da alcune scelte normative, come la sospensione della deducibilita' di specifiche voci di costo - dalle svalutazioni dei crediti alle quote di avviamento - e l'abrogazione dell'Ace (Aiuto alla Crescita Economica), uno sconto fiscale che garantiva circa 4 miliardi di euro all'anno. Nel complesso, si e' trattato di interventi che hanno gravato esclusivamente sulle societa' di capitali (Srl e Spa), che complessivamente sono circa 1,5 milioni di imprese, pari al 35% del totale nazionale'. A completare il quadro delle maggiori entrate c'e' stato, 'paradossalmente', anche il taglio del cuneo fiscale sul reddito da lavoro dipendente 'che non e' avvenuto solo per mezzo della riduzione dell'Irpef, ma anche con l'erogazione di un "bonus" a favore dei lavoratori dipendenti con un reddito sino a 20mila euro. Pertanto, 'a fronte di un taglio complessivo di quasi 18 miliardi di euro, quasi 4,5 miliardi vengono imputati contabilmente come un incremento della spesa pubblica ("bonus"). Di conseguenza, se per i lavoratori dipendenti con retribuzioni basse la busta paga e' diventata piu' pesante, per il bilancio dello Stato una parte di questa contrazione delle tasse viene ora contabilizzata come una uscita e non piu' come una riduzione di imposta'.

