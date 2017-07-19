Fisco: Cgia, 86% incasso tasse va allo Stato che gestisce 56% spesa -2

Veneto e Lombardia danno piu' di quanto ricevono (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 set - Cgia sottolinea che gli Enti pubblici locali, i quali sostengono quasi la meta' della spesa per i servizi offerti ai cittadini (quali sanita', trasporto pubblico locale, edilizia abitativa, ecc.), ricevono le risorse prevalentemente dallo Stato centrale e solo in misura limitata direttamente dai contribuenti. Di conseguenza, la capacita' finanziaria di Regioni e Comuni dipende dai trasferimenti statali, spesso vincolati dall'andamento della spesa storica e dalla capacita' delle amministrazioni locali di 'negoziare' tali risorse con Roma. Tuttavia negli ultimi trent'anni numerose funzioni e servizi pubblici sono stati trasferiti dal livello centrale a quello periferico, senza che vi fosse un corrispondente incremento dell'autonomia finanziaria degli enti locali. Spesso, tale situazione ha comportato un doppio onere per i cittadini; per poter disporre di tali servizi i contribuenti dapprima li sovvenzionano con la fiscalita' generale e successivamente con l'aggiunta di salatissimi ticket imposti a livello locale.

Tra le entrate tributarie in capo allo Stato e alle Amministrazioni centrali la piu' onerosa per le tasche dei contribuenti e' l'Irpef che, al lordo delle detrazioni e degli oneri deducibili, e' costata agli italiani 208,4 miliardi. Segue l'Iva con 140 miliardi e l'Ires con 49,7 miliardi. Per le Regioni le voci in entrata piu' importanti sono l'Irap con 28,9 miliardi, l'addizionale regionale Irpef con 13,5 e il bollo auto con quasi 6,6 miliardi. Le Province, invece, possono beneficiare del gettito dell'imposta sulla Rc auto che ammonta a 2,1 miliardi e il Pra con 1,7. I Comuni, infine possono contare sulle entrate dall'Imu con 18,6 miliardi, sull'addizionale comunale Irpef con 5,7 e sui contributi riscossi dalle concessioni edilizie con 1,7.

'Ricordiamo, inoltre, che lo squilibrio finanziario esistente tra centro e periferia ha 'spinto' almeno due Amministrazioni regionali italiane - che nel rapporto dare/avere con lo Stato sono particolarmente 'penalizzate' - a chiedere piu' autonomia', e' scritto nel comunicato di Cgia, che specifica che il riferimento e' al Veneto e alla Lombardia che, su questa materia, nel 2017 hanno entrambe tenuto un referendum consultivo.

Per calcolare il rapporto tra regioni e stato Cgia ha tenuto conto del cosi' detto 'residuo fiscale', dal quale emerge anche che le regioni del Mezzogiorno presentano tutte un risultato positivo, ossia che i flussi finanziari che ricevono dallo Stato centrale sono superiori alle risorse fiscali che 'versano' allo stesso. La Campania, ad esempio, sempre nel 2019 ha registrato un 'saldo' pro capite pari a +1.380 euro, la Puglia +2.440, la Sicilia +2.989 o e la Calabria +3.085 euro (vedi Tab. 3). 'Sia chiaro: questo e' normale. Da sempre registriamo forti trasferimenti dal Nord al Sud. Tutto cio', in linea di massima, non e' dovuto ad una eccessiva spesa presente nel Sud, ma al fatto che i redditi nel Mezzogiorno sono piu' bassi e quindi sono piu' basse le tasse e i contributi versati dai residenti di questa ripartizione geografica', ha comunque concluso Cgia.

com-emi

