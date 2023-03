Fisco: Calandrini (FdI), riforma complessiva e di semplificazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 mar - "La legge delega che si sta definendo in queste ore e che dovrebbe essere approvata a breve dal Governo, segna un altro passaggio fondamentale verso la nuova Italia che sta disegnando l'Esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Dopo il taglio del cuneo fiscale avvenuto con la Legge di Bilancio, con questa riforma si va verso una semplificazione e riorganizzazione della tassazione di cui potranno beneficiare tutti". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Bilancio del Senato, Nicola Calandrini (FdI).

"Sara' piu' semplice controllare e quindi punire chi cerca di fare il furbo non contribuendo al bene comune e dall'altro lato si incentivano quelle aziende che investono e assumono giovani. La tassazione torna a essere una contribuzione per il bene comune, smettendo di essere un labirinto di norme che agevolano i furbetti e rischiano di appesantire i piu' corretti. Anche in questo caso e' normale che non si possano accontentare al meglio tutti i portatori di interessi in gioco ma auspico che anche dalle parti sociali ci sia senso di responsabilita'".

