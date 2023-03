Fisco: Bonomi, ansiosi di vedere riforma, ci aspettiamo sia organica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 mar - "Ho dichiarato che ovviamente siamo molto ansiosi di vedere questa riforma, non abbiamo ancora un testo e quindi non possiamo dare nessun giudizio. Noi ci aspettiamo una riforma organica, lo dichiariamo da tempo, perche' una riforma del fisco ha senso se e' organica". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi al suo arrivo all'evento "Agenda Calabria, la bussola strategica per gli investimenti produttivi. Il piano d'azione", organizzato da Unindustria Calabria. "E se parliamo di fisco di impresa pensiamo che si debba cambiare il paradigma, cioe' non piu' un fisco volto solo a essere visto come gettito fiscale per lo Stato ma un fisco amico - cosi' e' stato dichiarato - delle imprese, di chi vuole fare e che premi chi investe e chi capitalizza le proprie imprese. Se invece si pensa di utilizzare il fisco di impresa come leva invece per le assunzioni noi crediamo che sia un'altra la strada che sono le decontribuzioni" ha detto. Alla domanda se confidi in questo percorso, Bonomi ha risposto: "Lo auspico, e' stato dichiarato e adesso aspettiamo di vedere i testi".

