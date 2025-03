Fisco: Assonime, per 'magazzino' via percorribile e' affidare riscossione a terzi

Da cartolarizzazione rischio impatti su debito pubblico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 mar - E' una 'mission particolarmente ardua' quella della commissione chiamata a proporre soluzioni per il graduale discarico del magazzino fiscale esistente. Lo rileva Assonime nella memoria presentata in occasione dell'audizione svolta nei giorni scorsi in commissione Finanze del Senato che sta svolgendo una indagine conoscitiva sulla questione. Assonime ha ricordato le recenti stime che quantificano 'in circa 1.267,6 miliardi' il carico contabile residuo del magazzino a novembre 2024 anche se, al netto di una serie di fattori, "il magazzino residuo, su cui le azioni di recupero possono presumibilmente essere maggiormente efficaci, si riduce a 100,8 miliardi di euro". Assonime rileva ancora che il carico contabile residuo dell'attuale magazzino fiscale 'e' formato, in larga parte, da quelli che, nel gergo bancario, verrebbero definiti come crediti 'deteriorati' (Npl) ed il cui valore di mercato, quindi, non e' significativo'. Le strade percorribili per effettuare lo smobilizzo ricordate nel documento sono due: la prima 'potrebbe essere quella di realizzare un'operazione di cartolarizzazione dei crediti che, tuttavia, in base alle attuali regole Eurostat, genererebbe il rischio di impatti non positivi sul debito pubblico'. Mentre, 'maggiormente percorribile potrebbe apparire l'alternativa di affidare, mediante procedura di evidenza pubblica, a terzi, anche privati (selezionati nell'ambito di determinate categorie di soggetti qualificati), la gestione della riscossione dei crediti insoluti, suddivisi in 'lotti' omogenei in base alle caratteristiche quali-quantitative del credito, del debitore e dello stadio del processo di recupero'.

