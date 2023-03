Fisco: Alleanza Cooperative, riforma indispensabile, ridurre complessita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 mar - La bozza di riforma propone anche una delega per il riordino degli incentivi fiscali alle imprese. Sotto questo profilo l'Alleanza - viene sottolineato ancora nella nota - propone che il riordino degli incentivi fiscali rilanci la centralita' di quegli istituti per cui esiste - contestualmente - la giustificazione sistematica interna al sistema tributario, la promozione costituzionale e la compatibilita' comunitaria.

"L'attenzione dell'Alleanza e' stata rivolta anche all'economia sociale 'per tutti i soggetti di questo mondo (associazioni, fondazioni, cooperative, mutue) e non soltanto di quelli che si occupano di determinate attivita', occorre riconoscere anche sul piano tributario la loro specialita', alla stregua di quanto promosso dal diritto Ue e dall'evoluzione degli ordinamenti dei Paesi membri. E' poi indispensabile che si introduca un sostegno agli investimenti nel patrimonio 'indivisibile' di tutti i soggetti dell'economia sociale attraverso un incentivo generale all'investimento nel patrimonio degli enti in forma societaria strutturalmente 'non lucrativi'".

Sulle cooperative di comunita', l'Alleanza propone l'applicazione integrale delle esenzioni sugli utili messi a riserva indivisibile e l'estensione delle agevolazioni agli investimenti nel capitale gia' previsti per le societa' start up innovative. No, infine, all'ennesima 'riforma della riforma' della fiscalita' degli enti del terzo settore non commerciali, come adombrano alcuni criteri direttivi contenuti nella proposta.

