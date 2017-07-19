Fisco: Agenzia Entrate, nuovo Ravvedimento per chi aderisce a Concordato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 set - Pronte le indicazioni per i soggetti Isa che aderiscono per gli anni 2025 e 2026 al Concordato preventivo biennale e intendono usufruire del regime di ravvedimento speciale. Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, vengono definiti termini e modalita' per comunicare la scelta, con riferimento a una o piu' annualita' dal 2019 al 2023. L'opzione per il ravvedimento va esercitata versando, tra il primo gennaio e il 15 marzo 2026, l'intero importo in unica soluzione o, in alternativa, la prima rata. Possono optare per il nuovo ravvedimento coloro che nel periodo d'imposta 2024 hanno applicato gli Isa e che aderiscono, entro i termini di legge (30 settembre), al Concordato.

L'opzione puo' essere esercitata per singola annualita' dal 2019 al 2023.

bab

(RADIOCOR) 19-09-25 16:32:50 (0438)PA 5 NNNN