Fisco: Agenzia Entrate, approvati 175 modelli per comunicazione dati rilevanti Isa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen - Sono disponibili da oggi sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate i 175 modelli in versione definitiva per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilita' fiscale (Isa). Con il provvedimento di oggi, informa una nota, vengono approvati i modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attivita' soggette agli Isa al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2020 e definisce le modalita' di acquisizione delle variabili 'precalcolate 2020' per il periodo d'imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d'imposta 2020.

