Fisco: Abodi, da proroga regime Iva Terzo settore sostegno a sport dilettantistico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 nov - 'Ringrazio il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo per la preziosa azione di Governo, grazie alla quale possiamo riconoscere e salvaguardare le peculiarita' sociali del sistema sportivo, cosi' come per il Terzo Settore. Il rinvio al 2036 dell'applicazione del nuovo regime di esenzione Iva e' una notizia attesa con trepidazione dallo sport dilettantistico che non sarebbe stato ancora pronto a cambiare modello, con i relativi oneri aggiuntivi'. Lo dichiara il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto che dispone, all'articolo 6, la proroga al 1 gennaio 2036 dell'applicazione del nuovo regime di esenzione Iva per gli enti associativi. 'Il mondo dilettantistico, composto per la maggior parte da piccole realta', avra' piu' tempo per prepararsi al cambio di regime che, seppur in esenzione, prevedera' una serie di adempimenti ai quali tutti dovranno far fronte. La strada, gia' tracciata dalla riforma dello sport, e' quella della semplificazione degli oneri e della sostenibilita'. Continuiamo, quindi, a supportare l'associazionismo sportivo, settore che contribuisce in modo significativo alla diffusione dello sport per tutti, del suo valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico', conclude Abodi.

